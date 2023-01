Skeletonster Bos vol vertrouwen naar lastig EK en spannend WK

Skeletonster Kimberley Bos verdedigt vrijdag haar Europese titel op de baan in Altenberg en heeft een week later haar grote doel met het WK in Sankt Moritz. “Het WK wordt superspannend”, zegt de 29-jarige Edese die vorig jaar als eerste Nederlandse op de Olympische Spelen een medaille (brons) pakte bij het skeleton.

Bos eindigde vorige week in de wereldbekerwedstrijd in Altenberg als derde. Dat was haar eerste podiumplaats op de baan waar normaal gesproken de Duitsers domineren. “Dit is de moeilijkste baan in Duitsland, zo niet in heel Europa. De Duitsers hebben veel runs hier die wij niet hebben. Het is mooi als je je er dan tussen wurmt, al zat ik nog achter twee Duitse atleten die vrijdag ook meedoen.”

Voor het EK komt er nog een Duitse concurrente bij en niet de minste, olympisch kampioen Hannah Neise. “Je kan zeggen, als het niet een Duits een-twee-drietje wordt, hebben zij wat laten liggen.”

De ervaring op de baan maakt een groot verschil in het skeleton. Bos won een week eerder voor de derde keer op rij de wedstrijd in Winterberg. “Dat is ook een Duitse baan, maar daar heb ik meer ervaring. Daarnaast start ik sneller. Als zij net zo sleeën als ik, kunnen ze dan niet bij mij in de buurt komen.”

Bos is blij dat de skeletonsters nu twee weken achter elkaar in Altenberg zijn. “Daardoor maken we iets meer runs voordat we het EK ingaan. Als je in een keer het gevoel bij zo’n bocht krijgt, kan het meteen een stuk harder gaan.” Daarnaast zit het goed met haar zelfvertrouwen omdat ze zich op vrijwel iedere baan verbeterd heeft.

Een week later op het WK in Sankt Moritz wordt aanpassingsvermogen gevraagd. Het Zwitserse ijskanaal is een natuurijsbaan. “Die baan wordt ieder jaar opnieuw opgebouwd. Wat vorig jaar werkte, kan dit jaar anders zijn”, legt ze uit. “Het is de uitdaging om zo veel mogelijk uit de zes runs vooraf te halen, zodat je met de beste lijnen naar beneden kan.”

Omdat het ieder jaar anders is, heeft niemand thuisvoordeel. “Dat maakt het veld veel meer aan elkaar gewaagd en de wedstrijd superspannend”, zegt Bos. Ze verwacht een strijd zoals op de Olympische Spelen in Beijing, waar de competitie ook over vier runs ging. “Ik ben tevreden als ik vier goede runs neerzet. Ik weet niet wat de rest doet, daar heb ik geen invloed op.”

Bos heeft dit jaar de Australische Jaclyn Narracott als teamgenote. Die won vorig jaar in Sankt Moritz, waar Bos tweede werd en de Europese titel greep. “Het is een baan waar niemand op voorbereid kan zijn en we moeten met z’n tweeën zo snel mogelijk uitzoeken hoe het zit. We hebben elkaar nodig in de aanloop naar de wedstrijd, vanaf dan is het ieder voor zich.”