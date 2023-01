Tsitsipas wint simpel en wacht op winnaar Nederlands onderonsje

Stefanos Tsitsipas heeft zich met groot vertoon van macht verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De nummer 4 van de wereld gunde de Australiër Rinky Hijikata slechts vijf games: 6-3 6-0 6-2.

Al na 92 minuten had Tsitsipas de overwinning binnen. Hij maakte het af met een lovegame. De 24-jarige Griek gunde de nummer 169 van de wereld geen enkele break. “Ik voelde me erg goed vanavond en de ballen kwamen goed van mijn racket af”, zei de winnaar. “Het was fijn om in de Rod Laver Arena te spelen, want ik bewaar mooie herinneringen aan deze baan. Het voelt als thuis hier en ik overweeg om in de toekomst ooit een huis te kopen in Australië.”

Tsitsipas is in de volgende ronde de tegenstander van de winnaar van het duel tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. De wedstrijd tussen Tsitsipas en de Nederlander die het onderonsje wint wordt vrijdag gespeeld. Ook Daniil Medvedev schaarde zich zonder problemen bij de laatste 32. De finalist van vorig jaar had het een set lastig met de Australiër John Millman, maar won wel in drie sets: 7-5 6-2 6-2.

Tsitsipas en Medvedev gelden als outsiders voor de titel in Melbourne. Ze zitten in het bovenste deel van het mannenschema, waar Rafael Nadal eerder op de dag werd uitgeschakeld. De titelhouder verloor, na geblesseerd te zijn geraakt aan zijn heup, van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Novak Djokovic, de favoriet, zit in de onderste helft van het schema.