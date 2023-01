Van de Zandschulp gaat been onderzoeken na ‘zware wedstrijd’

Tennisser Botic van de Zandschulp keert met een lichte beenblessure terug naar Nederland. De nummer 34 van de wereld verloor woensdag op de Australian Open in de tweede ronde van landgenoot Tallon Griekspoor.

“Zware wedstrijd vandaag zonder het resultaat waarop ik had gehoopt. Gefeliciteerd Tallon met de geweldige reeks dit jaar”, schreef Van de Zandschulp op sociale media. “Tijd om naar huis te gaan en mijn been te onderzoeken. Ik hoop op tijd fit te zijn voor de Daviscup.”

Hoe ernstig de blessure is, is niet bekend. Van de Zandschulp (27) speelde met tape op zijn linkerbovenbeen. Tijdens de wedstrijd werd hij niet behandeld.

Van de Zandschulp verloor met drie keer 6-4 van de mondiale nummer 63. In de eerste ronde had de beste tennisser van Nederland in vier sets van Ilja Ivasjka uit Belarus gewonnen.

In het weekend van 4 en 5 februari neemt Nederland het in de Daviscup op tegen Slowakije. De winnaar van de ontmoeting in Groningen plaatst zich voor de Daviscup Finals.