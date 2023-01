Van de Zandschulp – Griekspoor later en op andere baan begonnen

De tweederondepartij op de Australian Open tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor is met een paar uur vertraging begonnen. De tennispartij werd op het laatste moment verzet van baan 8 naar baan 17. Om 21.50 uur plaatselijke tijd werd het duel door de serverende Van de Zandschulp in gang gezet.

Van de Zandschulp (27) en Griekspoor (26) moesten veel geduld hebben op de derde dag van de Australian Open. Hevige regenval zorgde voor oponthoud en de eerste vijf uur werd er niet getennist in Melbourne.

Het is op dit moment rond de 16 graden Celsius in Melbourne. Dinsdag werden de wedstrijden nog stilgelegd omdat het extreem heet was en de temperatuur boven de 35 graden Celsius steeg.