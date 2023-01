Dennis boekt in Tour Down Under eerste zege voor Jumbo-Visma

Rohan Dennis heeft wielerploeg Jumbo-Visma de eerste zege van het seizoen bezorgd. De Australiƫr won de tweede etappe van de Tour Down Under, een rittenkoers in zijn vaderland. Dennis was na een rit over 156 kilometer de beste in een kopgroep van vijf, waarna hij ook de leiderstrui in ontvangst mocht nemen.

Dennis had zich met vier andere renners in een lastige finale afgescheiden van het peloton en moest in de slotkilometer nog een aanval van zijn landgenoot Jay Vine pareren. De routinier van Jumbo-Visma neemt de leiderstrui over van de Italiaan Alberto Bettiol.