Djokovic heeft het één set lastig tegen Couacaud

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Enzo Couacaud geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Serviër, op jacht naar zijn tiende titel in Melbourne, gaf wel een set prijs tegen de Fransman die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi. De setstanden waren 6-1, 6-7 (5) 6-2 6-0. Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Djokovic kon opnieuw op veel enthousiasme rekenen in de Rod Laver Arena. De voormalig nummer 1 van de wereld was vorig jaar niet welkom in Australië omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen corona. Dat leidde tot gemengde reacties en ook tot een nieuwe schare fans.

Die zagen de Serviër in de tiebreak van de tweede set na een minibreak met 3-0 leiden, maar de 27-jarige Fransman kwam na een dubbele fout van Djokovic op een setpunt dat hij meteen benutte.

Vroege breaks hielpen Djokovic daarna aan setwinst, een scenario dat zich in de vierde set herhaalde.