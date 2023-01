EK beachvolleybal in 2024 in Nederland

Het Europees kampioenschap beachvolleybal wordt in 2024 gehouden in Nederland. De nationale bond Nevobo en de Europese bond CEV melden dat het toernooi voor mannen en vrouwen wordt gehouden van 12 tot en met 18 augustus, meteen na de Olympische Spelen van Parijs. De speelsteden worden komend voorjaar bekendgemaakt.

Het wordt de vierde keer dat het EK beachvolleybal in Nederland plaatsvindt. De laatste keer, in 2018, waren Den Haag, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht de locaties van het toernooi dat bij de vrouwen werd gewonnen door Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Het afgelopen jaar werd het WK volleybal voor vrouwen in Nederland gehouden.

Dit jaar vindt het EK beachvolleybal plaats in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.