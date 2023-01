Giri verdient meer dan ooit de zege in Tata Steel Chess

Als iemand het verdient om dit jaar het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee te winnen, is het de Nederlandse troef Anish Giri. Dat vindt schaakkenner Tom Bottema, al ruim 35 jaar in functie bij het ‘Wimbledon van het schaken’. “Het is misschien wel nu of nooit, want de piek van spelers ligt tegenwoordig op veel jongere leeftijd dan vroeger. En Anish is in topvorm, dat kunnen we stellen”, zegt hij in de Johan Cruijff ArenA, waar de veertien grootmeesters hun vijfde ronde afwerken.

“Giri speelt altijd goed in Wijk aan Zee”, zegt Bottema. “Ik weet niet of hij het bewust doet, maar hij laat bij ons altijd zijn beste schaakspel zien. Hij heeft lang de naam gehad van een remiseschuiver, maar daar is de laatste jaren niets meer van te zien. Hij heeft een stijl met beslissingen die wat minder vaak voorkomen en hij laat enorme vechtlust zien.”

Bottema had genoten van de zeldzame overwinning van Giri op Carlsen in de vierde ronde. “Het was pas de tweede keer dat hij van Carlsen won in het klassieke schaken. De eerste keer was hier op Tata Steel in 2011, maar toen was het meer een ongelukje. Carlsen blunderde en Giri kon het meteen afmaken. Deze keer was er sprake van een geweldige partij van Giri. Ze speelden een stelling die Carlsen goed kende, maar Giri deed een nieuwe zet waarop Carlsen niet goed reageerde. Giri richt zich in de voorbereiding wat meer op de openingen en heeft dat dit toernooi nu al twee keer perfect uitgespeeld.”

De 29-jarige Giri was al twee keer heel dicht bij de eindzege in Wijk aan Zee. Hij verloor in 2018 (van Carlsen) en in 2021 (van Jorden van Foreest) als gedeeld nummer 1 na dertien ronden de barrage om de titel. “Voor mij is hij eigenlijk al twee keer winnaar, want een play-off doet in mijn ogen geen recht aan de prestaties in de dertien ronden daarvoor. Ik vind winnen op deze manier wat goedkoop.’’

De 32-jarige Carlsen heeft weliswaar een pijnlijke nederlaag geleden, maar de Noor is nog allerminst uit de race, meent Bottema. “Hij won in aanloop naar Tata Steel het WK blitz en rapid en ik heb nog nooit zo’n goede Carlsen gezien. Hij is nog steeds de beste schaker van de wereld, hoewel hij minder dan voorheen drijft op zijn talent. Hij moet er tegenwoordig keihard voor werken om de nummer 1 van de wereld te blijven.”