Griekspoor heeft ‘weinig te verliezen’ tegen Tsitsipas ‘in vorm’

Tallon Griekspoor kijkt uit naar het duel met de Griek Stefanos Tsitsipas in de derde ronde van de Australian Open. De nummer 2 van Nederland heeft dit seizoen nog niet verloren en is in Melbourne nog zonder setverlies.

“Kom maar op vrijdag”, zei Griekspoor nadat hij zich ten koste van Botic van de Zandschulp bij de laatste 32 had geschaard. “Het gaat heel pittig worden, want hij is in een goede vorm en speelt hier altijd goed. Daarentegen, ik heb weinig te verliezen. Ik sta ongelooflijk lekker te spelen en heb veel vertrouwen. Ik kijk er erg naar uit, zeker ook omdat het duel op een grote baan gespeeld gaat worden.”

Inmiddels is bekend geworden dat de wedstrijd in de Rod Laver Arena gepland staat. De partij tussen de nummer 63 van de wereld en de mondiale nummer 4 wordt na een vrouwenpartij gespeeld en die begint om 01.00 uur Nederlandse tijd.

Griekspoor heeft in 2023 al zes overwinningen geboekt. Hij begon het seizoen met de titel in het Indiase Pune. Het contrast met eind vorig jaar is groot. Op de Daviscup Finals in Malaga verloor Griekspoor van de AustraliĆ«r Jordan Thompson en na afloop vertelde hij dat het “de pijnlijkste nederlaag uit mijn loopbaan” was. Hij zat erdoorheen en wilde 2022 zo snel mogelijk vergeten.

“Er is wel een kleine knop omgegaan. Ik had zoiets van: ik kan beter dan dit. Ik had wat te bewijzen. In december heb ik een heel goede maand gehad en heb ik fysiek heel veel uren gemaakt. Misschien heb ik net een paar procent extra gegeven. Ik ben op scherp gezet”, aldus de Noord-Hollander. “Dat het dan in Pune zo valt, is ongelooflijk, dat had ik ook niet verwacht. Dat ik de vorm dan zo weet door te trekken in Melbourne is heel fijn. Zelfvertrouwen doet een tennisser goed en daar ga je lekker van spelen. Van veel wedstrijden winnen word je ook alleen maar beter.”

Voor Griekspoor wordt het zijn eerste optreden in de Rod Laver Arena. Vorig jaar zou hij het op een voorbereidingstoernooi in Melbourne opnemen tegen Rafael Nadal, maar toen moest de Nederlander zich met een voetblessure afmelden voor het duel met zijn voormalig idool.

In 2021 speelde Griekspoor wel in het hoofdstadion van de US Open, het Arthur Ashe Stadium. Hij was toen kansloos tegen Novak Djokovic en sprak na afloop van een beangstigende ervaring. “Djokovic vond ik heel eng en het liefst speel ik helemaal nooit meer tegen hem. Het leek bijna wel een onmogelijke uitdaging, op hardcourt tegen Novak spelen.”

Tsitsipas stond al veel vaker in de Rod Laver Arena en hij haalde in 2019, 2021 en 2022 de halve finales in Melbourne. Vier jaar geleden beleefde hij zijn grote doorbraak door Roger Federer in de vierde ronde te verslaan.