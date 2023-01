Griekspoor in hoofdstadion Rod Laver Arena tegen Tsitsipas

Tennisser Tallon Griekspoor neemt het vrijdag in de Rod Laver Arena op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. De inzet van het duel in het hoofdstadion, waar plek is voor zo’n 15.000 tennisfans, is een plek in de vierde ronde van de Australian Open.

Het duel tussen Griekspoor en de als derde geplaatste Tsitsipas is de tweede wedstrijd in de Rod Laver Arena. Om 01.00 uur Nederlandse tijd wordt eerst de partij tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Anhelina Kalinina uit Oekraïne gespeeld.

In de avondsessie neemt de Rus Daniil Medvedev het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Ook Madison Keys uit de Verenigde Staten en Victoria Azarenka uit Belarus treffen elkaar in de Australische avond.

De 26-jarige Griekspoor bereikte woensdag ten koste van landgenoot Botic van de Zandschulp voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi. Het werd 6-4 6-4 6-4.