Haase en Middelkoop knokken zich in Australië naar tweede ronde

De Nederlandse tennissers Robin Haase (35) en Matwé Middelkoop (39) hebben na een taai gevecht de tweede ronde van het herendubbelspel op de Australian Open bereikt. Het geroutineerde duo, Haase is 35 en Middelkoop alweer 39, had de handen vol aan de Spanjaard Roberto Carballes Baena en de Boliviaan Hugo Dellien: 7-5, 7-5.

De winst moet het ervaren tweetal vooral goed hebben gedaan omdat ze pas in november vorig jaar besloten samen te gaan spelen. De Nederlanders willen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs aan het dubbeltoernooi deelnemen. Middelkoop heeft om die reden afscheid genomen van dubbelspelpartner Rohan Bopanna uit India, met wie hij het zowel op als buiten de baan goed kon vinden.

Helemaal nieuw is de samenwerking ook weer niet. Middelkoop en Haase wonnen in 2018 drie toernooien op de ATP Tour. En in 2022 wonnen ze als gelegenheidsduo de titel in Rotterdam.

In de tweede ronde treffen de Nederlanders het Britse koppel Julian Cash en Henry Patten. Zij rekenden in de eerste ronde af met de Argentijnen Pedro Cachin en Guido Pella: 6-4, 6-3.