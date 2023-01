Handballers zonder aanvoerder Schagen tegen Qatar

De Nederlandse handballers komen donderdagmiddag op het WK in actie tegen Qatar zonder aanvoerder Bobby Schagen. De international is niet fit genoeg voor het eerste duel uit de hoofdronde van het WK in het Poolse Katowice. Zijn plaats in de selectie van bondscoach Staffan Olsson wordt ingenomen door Rob Schmeits.

Doelman Bart Ravensbergen neemt de aanvoerdersband over van Schagen. Nederland neemt het in de hoofdronde verder op tegen Duitsland en Servië. Als Oranje bij de eerste twee van de groep eindigt, plaatst het zich voor de kwartfinales. Het duel met Qatar begint om 15.30 uur.