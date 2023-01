Krajicek had Griekspoor wildcard bijna per abuis toegezegd

Richard Krajicek had Tallon Griekspoor bijna per ongeluk een wildcard toegewezen voor het ABN AMRO Open. En dat terwijl de toernooidirecteur helemaal geen wildcards meer beschikbaar had voor de vijftigste editie.

“Ik kreeg een berichtje van hem toen ik op de hometrainer zat en was al aan het typen. ‘Voor jou altijd’, wilde ik hem sturen. Maar toen bedacht ik me dat ik alle wildcards al vergeven had. Andy Murray verloor begin dit jaar veel punten en heeft de wildcard echt nodig”, aldus Krajicek.

Griekspoor (26) gaf eind vorig jaar aan dat hij het toernooi van Rotterdam over zou slaan omdat hij naar Zuid-Amerika wilde afreizen voor een reeks graveltoernooien. Omdat hij begin dit jaar in India een ATP-toernooi won, wijzigden zijn plannen. Krajicek had echter al zijn wildcards al vergeven, met als gevolg dat Griekspoor nu kwalificaties moet gaan spelen.

“Daar ga ik nu niets meer aan veranderen”, aldus Krajicek, die naast Murray ook Tim van Rijthoven en tweevoudig winnaar GaĆ«l Monfils een wildcard toekende. “Als Griekspoor nog verder komt op de Australian Open, dan heeft hij waarschijnlijk zoveel vertrouwen dat hij bij ons de kwalificaties waarschijnlijk ook makkelijk door komt. We hebben in ieder geval een sterke nummer 1 in het kwalificatietoernooi.”

Volgens Krajicek heeft Griekspoor met Botic van de Zandschulp “echt iets teweeggebracht”. “Het is mooi dat er nu veel aandacht is voor het Nederlandse tennis. Ik probeer ook altijd twee Nederlanders in het hoofdtoernooi te hebben. Een Nederlander die een wereldtopper verslaat is mooi, zoals Robin Haase hier ooit van Andy Murray won”, aldus de toernooidirecteur.

“Vorig jaar had ik het gevoel dat Van de Zandschulp weleens de finale kon halen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Een Nederlandse winnaar zou ik zeker mooi vinden en dan het liefst na een finale tegen een speler uit de top 10, zoals Stefanos Tsitsipas.”

Laatstgenoemde naam neemt het vrijdag op de Australian Open op tegen Griekspoor. De inzet van dat duel is een plek in de vierde ronde. “Ik ben heel benieuwd. Ik zou het mooi vinden als Griekspoor wint, maar als Tsitsipas uiteindelijk het toernooi wint, dan komt hij als nummer 1 van de wereld naar Rotterdam. Dat zou ook mooi zijn.”