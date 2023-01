Krajicek verwacht geen wereldtopper als Djokovic in Ahoy

Richard Krajicek verwacht niet dat er de komende weken nog een wereldtopper aan het deelnemersveld van het ABN AMRO Open wordt toegevoegd. Rafael Nadal is voorlopig uitgeschakeld met een heupblessure en de toernooidirecteur heeft weinig hoop op een belletje van Novak Djokovic, ook niet nu de Serviër in maart de toernooien van Indian Wells en Miami moet missen omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.

“Nee, ik denk niet dat er een kansje is op Djokovic. Ik denk dat de kans groter was geweest als hij Australië weer niet in actie was gekomen. Dan zou hij weinig spelen en was Rotterdam misschien een optie”, zei Krajicek.

“Misschien dat het een optie voor hem is als hij binnenkort verliest in Melbourne, maar normaal gesproken niet. Ik verwacht dat hij de Australian Open gaat winnen en dat vergt veel, fysiek en mentaal. Na het toernooi gaat hij dan vaak lekker skiën met zijn familie. Maar mocht hij toch snel worden uitgeschakeld, dan waag ik er wel een belletje aan. Al denk ik dat als hij verliest er iets fysiek niet in orde is.”

Krajicek heeft al zijn drie reguliere wildcards reeds vergeven en heeft nog een zogenoemde A+wildcard over. Die is alleen bestemd voor een select gezelschap topspelers die op het laatste moment toch mee zouden willen doen, zoals onder anderen Nadal. “Maar ik las net dat hij er acht weken uit is”, zo veegt ook Krajicek dat scenario van tafel. “En hoeveel toernooien zou hij nog in zich hebben?”

Ook Carlos Alcaraz, de Spaanse nummer 1 van de wereld, is geen optie voor het toernooi in Rotterdam. De winnaar van de US Open, deze weken absent op de Australian Open, heeft de voorkeur gegeven aan een trip naar Zuid-Amerika.

En iemand als Nick Kyrgios dan? Ook dat is volgens Krajicek niet aan de orde. De Australiër, die zich op het laatste moment afmeldde voor de Australian Open met een knieblessure, is erg populair bij vooral de jonge tennisfans. “Er is ook geen contact geweest met hem. We hebben hem drie keer vastgelegd, maar hij is ook drie keer niet gekomen.”

Krajicek is “erg blij” met het deelnemersveld voor de vijftigste editie. “We hebben vijf spelers uit de top 10 en de helft van de spelers uit de top 20. Daarbij zijn er ook nog eens vijf oud-winnaars aanwezig. Ik verheug me erop na een aantal corona-edities. We verwachten meer dan 110.000 mensen, terwijl er vorig jaar zo’n 14.000 kwamen. Dat doel hebben we dus al gehaald.”

De Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, is als eerste geplaatst.