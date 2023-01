Nederlandse hockeyers naar kwartfinales WK na recordzege op Chili

De Nederlandse hockeyers hebben zich met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales van het WK in India. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won de laatste groepswedstrijd tegen Chili met maar liefst 14-0, een nieuw WK-record. Jip Janssen en Thierry Brinkman tekenden allebei voor vier treffers.

Oranje, dat de eerste twee wedstrijden tegen Maleisië en Nieuw-Zeeland al met 4-0 had gewonnen, gaat met 9 punten als poulewinnaar door. Maleisië pakte 6 punten, 3 punten meer dan Nieuw-Zeeland. Chili eindigde als laatste met 0 punten.

Het oude WK-record was in handen van Australië, dat op het WK van 2010 met 12-0 te sterk was voor Zuid-Afrika. Nederland leek tegen Chili aanvankelijk niet in de buurt te komen. Na het eerste kwart stond het nog maar 1-0 dankzij een strafcorner van Janssen. Derck de Vilder verdubbelde in het tweede kwart de score, waarna het hek van de dam was. Thijs van Dam, Thierry Brinkman en opnieuw Janssen zorgden voor een 5-0-ruststand.

Brinkman tekende in het derde kwart voor de 6-0 en Janssen maakte even later zijn derde doelpunt. Een voorzet van Terrance Pieters werd via een verdediger binnengewerkt voor de 8-0. Dankzij Brinkman, Justen Blok en Janssen eindigde het derde kwart met een 11-0-voorsprong. Via Koen Bijen, Teun Beins en de vierde van Brinkman werd de score verder opgevoerd.