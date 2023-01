Ook dubbelaar Koolhof treft Tsitsipas op Australian Open

Ook Wesley Koolhof krijgt op de Australian Open te maken met Stefanos Tsitsipas. De Griek, die in de derde ronde van het enkelspel vrijdag de tegenstander is van Tallon Griekspoor, bereikte samen met zijn broer Petros de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Daarin zijn Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski de tegenstander.

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in Melbourne. Ze hadden donderdag weinig problemen om de tweede ronde te bereiken. De 33-jarige Nederlander en de even oude Brit rekenden in 51 minuten af met Aleksandr Boeblik uit Kazachstan en John-Patrick Smith uit Australiƫ: 6-1 6-2.

De eerste wedstrijd van Koolhof, de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, was woensdag van het schema gehaald wegens het slechte weer in Melbourne, waar het uren onafgebroken regende.

De broers Tsitsipas hadden heel wat meer tijd nodig om de Indiƫr Ramkumar Ramanathan en de Mexicaan Miguel Angel Reyes-Varela te verslaan. Dat lukte na ruim 2 uur: 3-6 7-5 6-3.