Ronde van Vlaanderen dit jaar zonder kasseizones in Zottegem

Er komt dit jaar geen doortocht van de Ronde van Vlaanderen over de kasseizones van de Paddestraat en Lippenhovestraat in Zottegem. De organisatie van de 107e editie van de wielerkoers, die op zondag 2 april start in Brugge, laat de bewuste zones net als in 2010 buiten de route. Vooral het stadsbestuur en de plaatselijke horeca zijn hierover bijzonder teleurgesteld.

“Het nieuws dat de Ronde van Vlaanderen niet over de Paddestraat en Lippenhovestraat gaat, is bij ons binnengekomen als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Schepen van Sport Brecht Cassiman van de stad Zottegem. “De afgelopen jaren waren wij altijd het ‘Dorp van de Ronde’ en dit met heel veel plezier. De finale van de Ronde van Vlaanderen brak toch vaak open op deze kasseistroken. Helaas zal dit nu niet het geval zijn.”