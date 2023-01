Tennisser Murray knokt zich in opnieuw vijf sets naar derde ronde

Tennisser Andy Murray heeft zich naar de derde ronde van de Australian Open geknokt. De 35-jarige Schot versloeg de AustraliĆ«r Thanasi Kokkinakis in vijf sets: 4-6 6-7 (4) 7-6 (5) 6-3 7-5. De wedstrijd duurde maar liefst 5 uur en 50 minuten. Beide tennissers stapten even na 4 uur ’s nachts plaatselijke tijd van de baan in Melbourne.

De vijfvoudig finalist van de Australian Open stuit in de derde ronde op de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Murray speelde in de eerste ronde ook al en vijfsetter. Hij klopte Matteo Berrettini na 4 uur en 49 minuten: 6-3 6-3 4-6 6-7 (7) 7-6 (6). De Italiaan was als dertiende geplaatst. Murray overleefde in die wedstrijd een wedstrijdpunt.

Murray, drievoudig winnaar van een grandslam, is momenteel de nummer 66 van de wereldranglijst.