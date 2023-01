Tennisster Garcia na moeizame zege naar derde ronde in Melbourne

Tennisster Caroline Garcia heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Française, als vierde geplaatst in Melbourne, had de grootste moeite met de jonge Canadese Leylah Fernandez. Garcia was op de belangrijke punten net iets beter: 7-6 (5) 7-5. Ze treft nu de Duitse Laura Siegemund.

Garcia (29) keek in de tiebreak van de eerste set tegen een 4-0-achterstand aan, maar redde zich uit die benarde situatie. In de tweede set brak ze bij een stand van 5-5 de opslag van de 20-jarige Fernandez, de nummer 40 van de wereld. Daarna serveerde de Française de partij uit. “Ze speelde erg goed en ik kwam niet in mijn ritme. Ik heb echt voor elk punt moeten knokken”, zei Garcia na de partij.