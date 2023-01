Tennisster Jabeur strandt in tweede ronde Australian Open

De Tunesische tennisster Ons Jabeur is in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld verloor met 1-6 7-5 1-6 van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

De 28-jarige Jabeur, die vorig jaar nog de finales van Wimbledon en de US Open bereikte, kwam in Melbourne nooit verder dan de kwartfinales. Ook dit jaar had ze het lastig en had ze in de eerste ronde al drie sets nodig tegen de Sloveense Tamara Zidansek.

Jabeur kwam er in de eerste set amper aan te pas. Ze leverde twee keer haar service in en zag Vondrousova na 25 minuten de set binnenhalen op haar tweede setpoint, 1-6. De nummer 2 van de ranking herpakte zich in de tweede set. Hoewel ze zelf opnieuw twee keer werd gebroken, forceerde ze drie breaks bij haar tegenstandster, 7-5.

De opleving van Jabeur bleek van korte duur. Vondrousova snelde in de derde set naar een 5-0-voorsprong, voordat Jabeur nog wat terugdeed. Met een vierde break verzekerde de mondiale 86 uit Tsjechiƫ zich echter van de overwinning.