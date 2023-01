Australian Open verliest met Collins finaliste van vorig jaar

Danielle Collins is in het vrouwentoernooi van de Australian Open niet voorbij de derde ronde gekomen. De finaliste van vorig jaar, als dertiende geplaatst, werd uitgeschakeld door de Kazachse Elena Rybakina. Het werd 6-2 5-7 6-2 voor de nummer 25 van de wereld.

Collins (29) verloor vorig jaar in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty. Vier jaar geleden beleefde Collins haar doorbraak op de Australian Open door tot ieders verbazing de halve finales te halen.

De 23 jaar oude Rybakina schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam. Omdat er in Londen geen punten werden toegekend voor de wereldranglijst, in verband met het weren van de Russen en Belarussen, staat Rybakina niet in de top 20.

In de vierde ronde neemt Rybakina het op tegen de Poolse Iga Swiatek, die de Spaanse Cristina Bucsa maar één game gunde. In 55 minuten werd het 6-0 6-1 voor de nummer 1 van de wereld.

Pas bij 6-0 5-0 pakte Bucsa, de nummer 100 van de wereld, haar eerste game. Niet veel later benutte Swiatek op eigen service haar eerste wedstrijdpunt, na een backhandmisser van haar opponente. Ze verloor maar drie punten op haar eerste opslag en noteerde slechts zes onnodige fouten.

Ook de als derde geplaatste Jessica Pegula bereikte met groot vertoon van macht de vierde ronde. De Amerikaanse had 10 minuten langer nodig om zich te ontdoen van de Oekraïense Marta Kostjoek uit Oekraïne: 6-0 6-2.