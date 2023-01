Griekspoor kan Tsitsipas niet verrassen op Australian Open

Tallon Griekspoor heeft in de derde ronde van de Australian Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. De nummer 63 van de wereld verloor in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion, met 6-2 7-6 (5) 6-3 van de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Griekspoor liet in de tweede set bij een 6-5-voorsprong, op de tweede opslag van Tsitsipas, een setpunt onbenut.

Het betekende pas de eerste nederlaag voor de 26-jarige Griekspoor in 2023. De nummer 2 van Nederland, die dit jaar al zes zeges heeft geboekt, begon het seizoen met winst van het ATP-toernooi van Pune in India.

Voor Griekspoor was het de eerste keer dat hij in de derde ronde van een grandslamtoernooi stond. In de vorige ronde had hij Botic van de Zandschulp, de beste tennisser van Nederland, in drie sets verslagen.

Alle Nederlandse tennissers zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel.