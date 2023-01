Griekspoor moest wennen aan tragere baan en speltype Tsitsipas

Tallon Griekspoor moest in de derde ronde van de Australian Open wennen aan de tragere baan en het speltype van zijn tegenstander Stefanos Tsitsipas. De nummer 2 van Nederland wist niet voor een stunt te zorgen en leed zijn eerste nederlaag van het jaar.

“Ik probeerde van mezelf uit te gaan, maar dat was moeilijk op zo’n grote baan. De baan was vijf keer zo traag als de buitenbanen. Ik heb twaalf dagen op heel snelle banen gespeeld en stond nu ineens op een trage baan, waar hij – omdat hij zo hoog staat – elke dag op staat te trainen”, zei Griekspoor (26), die voor de wedstrijd wel een warming-up op de hoofdbaan deed.

“Het duurde lang voordat ik echt gewend was, ook omdat de ruimte rondom de baan een stuk groter is. Ik had het idee dat mijn service en forehand minder effect hadden dan op de andere banen en ik daardoor minder ‘gratis’ punten kreeg. Dan is het gewoon vechten, positief blijven en hopen op iets van een kansje. En dat kansje kwam. Jammer dat ik er niet iets meer mee kon doen, want misschien had ik hem met het pakken van een set een beetje aan het wankelen kunnen krijgen. Al was het bij 1-1 in sets alsnog een lastig verhaal geworden. Hij was erg sterk in zijn eigen servicegames.”

Griekspoor kreeg in de tweede set bij een 6-5-voorsprong een setpunt, op de tweede service van Tsitsipas, die direct het net opzocht. De nummer 63 van de wereld was te laat bij de bal voor een succesvolle passing.

“Hij speelt met een boog en slaat geen vlakke ballen”, zei Griekspoor, die moest wennen aan het afwisselende spel van de nummer 4 van de wereld. “Bovendien raakt hij zijn backhand regelmatig op zijn frame. Daardoor had ik een veel hoger raakpunt dan de afgelopen weken. Daarom had ik wat meer moeite met mijn timing. Het was allemaal zo slecht nog niet, maar het verschil was iets te groot. Nu baal ik vooral dat ik niet iets meer uit de wedstrijd heb kunnen halen, maar ik heb een goed toernooi gehad.”

Griekspoor hoopt zaterdag naar huis te vliegen en gaat zich dan voorbereiden op de Daviscupwedstrijd tegen Slowakije, begin februari. “De start van het seizoen motiveert me alleen maar om nog harder te gaan werken om nog meer mooie weken te hebben. Ik ben hongerig naar meer.”

Tsitsipas is volgens Griekspoor een geduchte kandidaat voor de titel. “Hij heeft een ongelooflijke record staan hier en is voor mij zeker een van de kanshebbers dit jaar. Hij kan een uitzonderlijk niveau halen.”