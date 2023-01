Murray wacht zaterdag na slijtageslag opnieuw avondwedstrijd

Andy Murray speelt zaterdag opnieuw een avondwedstrijd op de Australian Open. De 35-jarige Schot is het gesprek van de dag nadat hij zich in de nacht van donderdag op vrijdag pas om iets na 04.00 uur had verzekerd van een plek in de derde ronde. Binnen de tenniswereld was er veel kritiek vanwege het late tijdstip waarop de spelers de baan verlieten.

Murray vormt ditmaal de eerste partij van de avondsessie, die om 19.00 uur begint (09.00 Nederlandse tijd). Hij neemt het in de Margaret Court Arena op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Ook in zijn vorige wedstrijd trad Murray aan in de Margaret Court Arena. Hij knokte zich daar in een partij van 5 uur en 45 minuten, in vijf sets, langs de Australiƫr Thanasi Kokkinakis.

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, gaf na de slijtageslag midden in de nacht aan dat hij geen reden zag veranderingen door te voeren in het tijdschema.

Novak Djokovic neemt het in de avondsessie in de Rod Laver Arena in de eerste wedstrijd op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Ook dat duel staat voor 19.00 uur gepland.