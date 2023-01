Onderzoek naar topsportcultuur uitgebreid met onder meer atletiek

Het grootschalige onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland wordt uitgebreid met zes sporten, waaronder atletiek. Het onderzoeksteam onder leiding van Marjan Olfers en Anton van Wijk heeft daarnaast tafeltennis, de sneeuwsporten (skiën en snowboarden), schermen, handboogschieten en curling toegevoegd. Het onderzoek, dat vorig jaar begon met de sporten judo, volleybal, ijshockey en wielrennen, gaat naar verwachting drie jaar duren.

Doel ervan is om inzicht te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de topsportcultuur in Nederland. Dat gebeurt door middel van vragenlijsten, maar ook door interviews af te nemen met onder meer atleten, hun ouders, coaches en bestuurders. Nieuw is dat ook recent gestopte sporters worden bevraagd over hun ervaringen. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS, dat ook voor de financiering zorgt. Juriste Olfers, hoogleraar sport en recht, noemt het haar ‘magnum opus’.

Het is de bedoeling dat in totaal 20 tot 24 takken van sport onderdeel worden van het onderzoek. “Variëteit is heel belangrijk”, aldus Olfers, die vrijdag tijdens een update de wens uitsprak dat onder meer grote sporten als voetbal, tennis en hockey er ook bij komen.

“We werken met grote multidisciplinaire teams, met daarin sociologen, psychologen, een filosoof, criminoloog, juristen en mogelijk ook antropologen”, aldus Olfers. “Als je die allemaal bij elkaar in een ruimte zet, krijg je heel veel verschillende inzichten. Ik ben als juriste wel gewend om multidisciplinair te werken, maar niet met zoveel disciplines bij elkaar.”

Het onderzoek naar de Nederlandse topsportcultuur staat los van de verhalen over grensoverschrijdend gedrag in de sport die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Olfers benadrukte dat de keuze voor atletiek dan ook niet te maken heeft met de recente perikelen. Eind vorig jaar publiceerden NRC en Trouw een verhaal waarin sporters en coaches vertelden over grensoverschrijdend gedrag in de atletiek. “Dit heeft geen verband”, aldus Olfers. “Atletiek heeft een heleboel interessante kenmerken. We denken in deze sport qua deelname een meer multiculturele samenleving aan te boren.”

De onderzoekers hebben onder meer voor een ‘kleine’ olympische sport als schermen gekozen om te achterhalen in hoeverre financiering een rol speelt. “Bepaalde sporten vallen bij de verdeling van de topsportgelden buiten de boot en die moeten zichzelf dan opnieuw uitvinden. We zien dat atleten uitstromen omdat ze het niet meer kunnen betalen. Maar misschien missen we daardoor wel jong talent”, aldus Olfers.