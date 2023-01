Rojer nu wel door eerste ronde dubbelspel Australian Open

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft voor het eerst sinds 2020 de tweede ronde bereikt van het dubbelspeltoernooi van de Australian Open. De nummer 6 van de wereld was samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador met 6-1 7-6 (1) te sterk voor de Ecuadoraan Diego Hidalgo en Emil Ruusuvuori uit Finland.

Vorig jaar werd Rojer in de openingsronde uitgeschakeld en in 2021 miste hij het eerste grandslamtoernooi van het jaar door de bevalling van zijn partner.

Rojer (41) en Arévalo (32) zijn als derde geplaatst in Melbourne. Ze wonnen in aanloop naar de Australian Open een voorbereidingstoernooi in Adelaide.