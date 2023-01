Djokovic na kleine inzinking naar vierde ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft de vierde ronde bereikt van de Australian Open, maar de negenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi moest daar wel hard voor werken. De Servische tennisser versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov in de Rod Laver Arena in drie sets: 7-6 (7) 6-3 6-4. Djokovic speelde solide, maar moest aan het einde van de eerste set wel twee setpoints wegwerken in een fase waarin hij zichtbaar last had van een blessure.

Djokovic heeft al een tijdje last van zijn hamstring en de 35-jarige Serviër speelde tegen Dimitrov met een ingepakt bovenbeen. In de eerste set, bij een voorsprong van 5-3, speelde dat probleem weer op toen Djokovic zich moest strekken om een bal te halen. De huidige nummer 5 van de wereld had daar een tijdje zichtbaar last van. Djokovic verloor de game, waarin hij drie breakpoints had, en leverde vervolgens zijn eigen service in.

Dimitrov rook zijn kans en kreeg bij een voorsprong van 6-5 twee kansen om de set binnen te halen. Djokovic wist zich echter uit die penibele situatie te redden, mede dankzij drie aces. In de tiebreak trok hij de set alsnog naar zich toe. Na een medische time-out, waarin Djokovic zich aan zijn bovenbeen liet behandelen, kwam de recordkampioen in Melbourne niet echt meer in de problemen. Djokovic gaat nu met de Australiër Alex de Minaur strijden om een plek in de kwartfinales.