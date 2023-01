Franse sprinter Coquard boekt ‘Down Under’ eerste zege WorldTour

De Franse wielrenner Bryan Coquard heeft in zijn elfde seizoen als prof dan eindelijk zijn eerste overwinning in de WorldTour geboekt. De 30-jarige sprinter van Cofidis won de vierde etappe in de Tour Down Under. Het betekende voor Coquard zijn 49e overwinning, maar pas zijn eerste in de hoogste klasse van het wielrennen.

“Ik heb hier tien jaar op moeten wachten”, zei de Fransman, die de afgelopen jaren met name voor procontinentale ploegen reed. “Ik heb veel koersen gewonnen, maar nog nooit eentje in de WorldTour. Het was mijn doel voor 2023 om dat te bereiken. Om dat dan al in januari te doen, is heel fijn. Ik ben heel trots en heel blij.”

De Australiƫr Jay Vine (UAE Team Emirates) behield de leiding in het algemeen klassement. Vine begint zondag met 15 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en de Spanjaard Pello Bilbao aan de slotetappe, waarin de renners onder meer vijf keer Mount Lofty moeten beklimmen. Op die ruim 700 meter hoge berg ligt na 112,5 kilometer ook de finishstreep.