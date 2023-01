Koolhof en Haase in gemengd dubbelspel direct uitgeschakeld

Tennisser Wesley Koolhof bereikte zaterdag op de Australian Open in het mannendubbel de derde ronde, maar in het gemengd dubbelspel werd hij uitgeschakeld. De 33-jarige Nederlander was met de Japanse Ena Shibahara kansloos tegen het Australische duo Olivia Gadecki/Marc Polmans, dat met een wildcard is toegelaten. Na iets meer dan een uur stond er 6-2 6-2 voor de Australiërs op het scorebord.

Robin Haase werd ook uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd dubbel. De 35-jarige Hagenaar vormde in Melbourne een koppel met de Chinese Shuai Zhang. Ze wonnen de eerste set tegen de Australiërs Alana Parnaby en Andrew Harris met 6-4, maar verloren de tweede in de tiebreak: 7-6 (6). De beslissende matchtiebreak ging daarna met 10-8 naar het Australische koppel, dat met een wildcard meedoet aan het grandslamtoernooi.

Haase vormt in het mannendubbel een koppel met Matwé Middelkoop. In de derde ronde nemen de Nederlanders het op tegen Jean-Julien Rojer en diens partner Marcelo Arévalo uit El Salvador.