Murray knokt opnieuw, maar wordt uitgeschakeld op Australian Open

Voor tennisser Andy Murray zit de Australian Open erop. De 35-jarige Schot moest het in de derde ronde afleggen tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Murray won zijn eerste twee partijen in Melbourne in vijf sets en knokte ook tegen Bautista Agut voor wat hij waard was, maar ging in vier sets onderuit: 6-1 6-7 (7) 6-3 6-4.

De voormalig nummer 1 van de wereld en vijfvoudig finalist in Melbourne begon stroef aan de partij en bewoog moeizaam. Murray had nog zichtbaar last van de zware en lange partijen eerder in de week tegen de Italiaan Matteo Berrettini en de Australiƫr Thanasi Kokkinakis. De Schot had in de eerste set niets in te brengen, maar knokte zich daarna in de partij.

Onder luide aanmoedigingen van het publiek in de Margaret Court Arena trok hij de tweede set in de tiebreak naar zich toe, nadat Bautista Agut zelf twee setpoints had laten liggen. Murray vierde dat door zich, met zijn handen in de zij, secondenlang op de baan te laten toejuichen door de fans.

De derde set ging met 6-3 naar Bautista Agut. In de vierde nam Murray met een vroege break een voorsprong, maar de 34-jarige Spanjaard kwam al snel terug. Een break in de negende game leverde hem de zege op. Bautista Agut neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaan Tommy Paul, die zijn landgenoot Jenson Brooksby in drie sets versloeg (6-1 6-4 6-3).