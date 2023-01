Noorse skiër Kilde wint afdaling op beruchte Streif opnieuw

De Noorse alpineskiër Aleksander Aamodt Kilde heeft voor het tweede jaar op rij een afdaling voor de wereldbeker op de beruchte Streif in Kitzbühel gewonnen. Kilde (30) zegevierde bij de Hahnenkammrennen in het Oostenrijkse skioord in 1.56,90. Het leverde hem een cheque van 100.000 euro op.

“Dit is een van mijn grootste overwinningen, zo niet de grootste”, zei Kilde, die op de Olympische Spelen van vorig jaar in China zilver en brons pakte. De 42-jarige Fransman Johan Clarey eindigde als tweede op de 3,3 kilometer lange en steile Streif, waarop de skiërs snelheden van zo’n 140 kilometer per uur halen. De nummer 2 van de olympische afdaling gaf 0,67 seconde toe op Kilde. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, een dag eerder winnaar van de eerste afdaling in Kitzbühel, moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

De vrouwen werkten een afdaling af in Cortina d’Ampezzo, met Ilka Stuhec uit Slovenië als winnares. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin kwam op de Italiaanse piste niet verder dan de zevende plaats. Shiffrin moet nog even wachten op haar 83e wereldbekerzege, waarmee ze dan in haar eentje de recordhoudster bij de vrouwen wordt. De Amerikaanse deelt sinds begin deze maand het record met haar landgenote Lindsey Vonn.