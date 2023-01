Tennisser Cilic komt na operatie voorlopig niet in actie

De Kroatische tennisser Marin Cilic is geopereerd aan zijn rechterknie. De nummer 18 van de wereldranglijst meldde op sociale media dat hij daardoor voorlopig niet in actie komt.

Cilic (34) liet eerder weten dat hij niet mee zou doen aan de Australian Open, het inmiddels begonnen eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij verloor daar in 2018 nog de finale van de Zwitser Roger Federer. Cilic had zich begin deze maand ook al teruggetrokken van het toernooi in het Indiase Pune.

“Ik sta voor enkele uitdagende weken. De bedoeling is uiteraard zo snel mogelijk weer op de baan te staan”, aldus Cilic, die in 2014 de US Open won. “Na overleg met meerdere specialisten heb ik de zware beslissing genomen mij te laten opereren. Dat leek op de lange termijn de beste oplossing. De ingreep is goed gegaan. Ik zal nu een poosje afwezig zijn.”