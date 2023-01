Van Gerwen strandt in kwartfinales Nordic Darts Masters

Darter Michael van Gerwen is bij de Nordic Darts Masters in Kopenhagen gestrand in de kwartfinales. De Schot Peter Wright was in een duel tussen twee oud-wereldkampioenen net te sterk voor de Brabander.

Na een dramatisch gevecht werd het 10-9 voor Wright, die het in de halve finales opneemt tegen de huidige wereldkampioen Michael Smith.

Van Gerwen verloor begin deze maand de WK-finale van Smith. Hij kwam vrijdag pas terug van een vakantie op CuraƧao en liet die dag al weten de “slechtste voorbereiding ooit” te hebben gehad op een toernooi na een vliegreis van 16 uur.