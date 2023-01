Veldrijdster Betsema zonder concurrentie naar zege in Zonnebeke

Veldrijdster Denise Betsema heeft de Exact Cross van Zonnebeke gewonnen. Het was haar tweede overwinning van het seizoen. De meeste toppers lieten de wedstrijd, die ook bekend staat als de Kasteelcross, schieten. Zondag is in het Spaanse Benidorm een veldrit om de wereldbeker.

Betsema, die eerder deze maand een wereldbekerwedstrijd oversloeg wegens vermoeidheid, kreeg zo de kans aan het zelfvertrouwen te werken. De Texelse had in de eerste ronde de Belgische Marion Norbert-Riberolle nog in haar spoor, maar nog voor het ingaan van de tweede ronde op het modderige parcours in Zonnebeke was ze er alleen vandoor. Norbert-Riberolle finishte op ruim 1 minuut als tweede. Op ruime afstand volgde de Amerikaanse Austin Killips als derde.

Betsema was verheugd over haar optreden. “Het is fijn om weer eens te winnen. Het was wel even duwen in die modder steeds, maar als je voorop rijdt, krijg je vleugels”, vertelde de veldrijdster van Pauwels Sauzen – Bingoal bij Eurosport.