Amerikaanse Pegula overtuigend naar kwartfinales Australian Open

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst kwam geen moment echt in de problemen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova en rekende in twee sets af met haar tegenstander: 7-5 6-2.

De 28-jarige Pegula bereikte al voor de derde keer op rij de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze is in haar carrière ook nooit verder gekomen dan de laatste acht in een grand slam, maar geldt nu in de Australian Open als de grootste kanshebber op de titel na de uitschakeling van de Poolse Iga Swiatek en de Tunesische Ons Jabeur, respectievelijk de nummers 1 en 2 van de wereld.