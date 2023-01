Na 55 jaar een grand slam met kwartfinales zonder nummers 1 en 2

De Australian Open is na vier speelronden al de topfavorieten bij de mannen en de vrouwen kwijt. Het is sinds 1968 niet meer voorgekomen dat op een grand slam zowel bij de mannen als bij de vrouwen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst al zijn uitgeschakeld voor de kwartfinales.

Het toernooi in Melbourne onderging zondag de volgende schok door het verlies van de Poolse Iga Swiatek in het enkelspel bij de vrouwen. De 21-jarige was als nummer 1 van de wereld de topfavoriete voor de eindzege, maar ze liet zich verrassen door de Kazachse Elena Rybakina: 4-6 4-6. Al in de eerste ronde was de als tweede geplaatste Tunesische Ons Jabeur uit de Australian Open geslagen.

Bij de mannen waren de twee hoogstgeplaatste tennissers al na de tweede ronde uit het toernooi verdwenen. De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal ging onderuit tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, hoewel hij wel een heupblessure kon aanvoeren als excuus. De als tweede geplaatste Noor Casper Ruud boog voor de Amerikaan Jenson Brooksby.

Bij de vrouwen zit de nummer 3 van de plaatsingslijst nog wel in het toernooi. De Amerikaanse Jessica Pegula rekende in de vierde ronde overtuigend af met de Tsjechische Barbora Krejcikova en plaatste zich voor de kwartfinales. Bij de mannen duelleert de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas met de Italiaan Jannik Sinner om een plek in de kwartfinales.

Pegula rekende zich nog niet rijk na haar zege op Krejcikova, oud-winnares van Roland Garros. “Ik heb een grote kans, want ik speel mijn beste tennis, maar ik zie mezelf niet meteen als de grote favoriete”, zei Pegula na afloop. “Jelena Ostapenko won ooit de Franse Open en zit er nog in, Elena Rybakina won vorig jaar Wimbledon en ook zij doet nog mee, dus het voelt niet als de hoogstgeplaatste speelster die nog over is.”