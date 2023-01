Negende zege op rij koploper Boston Celtics in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben een negende zege op rij behaald in de Amerikaanse NBA. De koploper miste nota bene zijn geblesseerde topschutter Jayson Tatum, maar wist desondanks met klein verschil te winnen van Toronto Raptors: 106-104.

De Celtics verstevigden met hun 35e seizoenszege de koppositie in de stand van de oostelijke divisie. Jaylen Brown was topscorer bij de ploeg uit Boston met 27 punten. Pascal Siakam was bij de ploeg uit Toronto de beste speler met 29 punten, 10 assists en 9 rebounds.

Philadelphia 76ers, de nummer 2 in de stand, bleef in het spoor van de Celtics door te winnen van Sacramento Kings: 129-127. Het was een zwaarbevochten overwinning voor de ‘Sixers’, die zonder hun vedettes Joel Embiid en James Harden aantraden. Tyrese Maxey was de uitblinker bij de winnende ploeg met 32 punten.