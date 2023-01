De Poolse tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld verloor in twee sets van de Kazachse Elena Rybakina, de nummer 22 van de plaatsingslijst. Het werd 6-4 6-4.

Rybakina, de Wimbledon-winnares van 2022, had een uur en 29 minuten nodig om Swiatek te verslaan en door te gaan naar de kwartfinales.