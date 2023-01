Tsjechische tennissensatie Lehecka rekent af met Auger-Aliassime

De Tsjechische tennisser Jiri Lehecka blijft verrassen op de Australian Open. De 21-jarige nummer 71 van de wereld had tot voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grand slam, maar in Melbourne bereikte hij de kwartfinales door de als zesde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime te verslaan in vier sets: 4-6 6-3 7-6 (2) 7-6 (3).

Het was ook de eerste keer in zijn carrière dat Lehecka won van een speler uit de top 10 van de wereld. “Eerlijk waar, dit voelt geweldig”, zei Lehecka na de partij. “Vorig jaar vloog ik er hier uit in de eerste ronde. Als iemand me voor dit toernooi had gezegd dat ik dit niveau zou halen, had ik die persoon niet geloofd.”

In de kwartfinales neemt Lehecka het op tegen winnaar van de partij uit de vierde ronde tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Italiaan Jannik Sinner. De 22-jarige Auger-Aliassime haalde vorig jaar de kwartfinales op de Australian Open en Wimbledon, nadat hij eind 2021 al halvefinalist was op de US Open.