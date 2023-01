Van der Poel klopt Van Aert in wereldbekerveldrit Benidorm

Mathieu van der Poel heeft de dertiende en voorlaatste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was op het snelle parcours van Benidorm in de eindsprint zijn Belgische rivaal Wout van Aert net te vlug af. De Belg Eli Iserbyt werd derde.

Van der Poel klaagde twee weken geleden in de cross van Zonhoven nog over rugklachten. Na een trainingskamp in Spanje oogde hij weer pijnvrij.

In het wereldbekerklassement is de Belg Laurens Sweeck, vierde in Benidorm, niet meer te achterhalen. Zijn landgenoot en naaste concurrent Michael Vanthourenhout meldde zich kort voor de start af wegens ziekte.