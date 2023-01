Wielrenner Bennett wint eerste etappe in Ronde van San Juan

Wielrenner Sam Bennett heeft de eerste etappe in de Ronde van San Juan in Argentinië op zijn naam geschreven. De Ierse sprinter van Bora-hansgrohe was de beste in de massasprint van de eerste etappe die begon in San Juan en na 143,9 kilometer daar ook finishte.

Danny van Poppel zette zijn ploeggenoot Bennett goed af. Die bleef de Deen Michael Mørkøv en de Italiaan Giacomo Nizzolo voor. Van Poppel kwam zelf als vierde over de streep.

Fabio Jakobsen leek een vorstelijke sprinttrein te krijgen met wereldkampioen Remco Evenepoel, de Belg Yves Lampaert en Mørkøv. De Europees kampioen zag zichzelf echter uitgeschakeld voor de sprint nadat hij achter Evenepoel op de verkeerde, niet afgezette, weghelft terechtkwam.

De Ronde van San Juan duurt tot en met zondag.