Basketballers Lakers winnen in NBA na achterstand van 25 punten

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA op opzienbarende wijze gewonnen van Portland Trail Blazers. De ploeg van superster LeBron James, bezig aan een moeizaam seizoen, stond halverwege het duel met 25 punten achter. Dat kwam vooral door een slecht tweede kwart, waarin de Lakers slechts 13 punten maakten en de Trail Blazers maar liefst 45. In de tweede helft trok de zeventienvoudig NBA-kampioen de wedstrijd alsnog naar zich toe: 121-112.

De 38-jarige James was op dreef met 37 punten en 11 rebounds. Ook Thomas Bryant (31 punten) en Dennis Schröder (24) leverden een aanzienlijke bijdrage aan de zege van de Lakers, die in het derde kwart al een groot deel van hun achterstand wegwerkten. Bij het ingaan van het laatste kwart stonden ze nog maar 5 punten achter. Portland Trail Blazers was het initiatief volledig kwijt en wist de club uit LA niet meer af te stoppen. Met 22 overwinningen tegenover 25 nederlagen staan de Lakers op de twaalfde plaats in het westen, vlak boven de Trail Blazers (21-25).

NBA-kampioen Golden State Warriors moest het voor eigen publiek afleggen tegen Brooklyn Nets: 120-116. Kyrie Irving gooide 38 punten bij elkaar voor de Nets, Stephen Curry was de topscorer bij de Warriors met 26 punten.