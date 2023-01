Hockeyers treffen Zuid-Korea in kwartfinales WK

Zuid-Korea is de tegenstander van de Nederlandse hockeyers in de kwartfinales van het WK in India. De Aziatische ploeg won maandag in een tussenronde van Argentiniƫ na shootouts. De wedstrijd tegen de Koreanen is woensdag om 14.30 uur Nederlandse tijd in Bhubaneswar.

Oranje plaatste zich als groepswinnaar direct voor de kwartfinales. De vernieuwde ploeg van bondscoach Jeroen Delmee boekte in de poulefase drie ruime overwinningen en incasseerde geen enkele tegentreffer. De overwinning van 14-0 op Chili was zelfs een WK-record.

De Nederlandse hockeyers hebben volgens Delmee geen officieel doel vastgesteld voor het WK. “Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd”, zei hij in aanloop naar de eindronde. De hockeyers waren voor het laatst wereldkampioen in 1998.

Argentiniƫ moest als nummer 2 van poule A met Zuid-Korea, de nummer 3 uit poule B, uitvechten wie door mocht naar kwartfinales. Na de reguliere speeltijd was de stand 5-5, waarna Zuid-Korea de shootouts met 3-2 won.