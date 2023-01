Atletiekfederatie wil regels voor transgender vrouwen aanscherpen

De mondiale atletiekbond wil de regels voor deelname van transgenders in vrouwenwedstrijden aanscherpen. Het voorstel is om de maximumwaarde van testosteron nog verder omlaag te brengen. Atleten moeten bovendien twee jaar in plaats van één jaar voldoen aan die lagere waarde om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. Verder is World Athletics van plan de testosteronlimiet uit te breiden naar alle onderdelen en niet alleen op de loopafstanden van 400 meter tot en met de Engelse mijl.

De federatie heeft de nationale bonden op de hoogte gebracht van de wijzigingen en wil in maart een definitief besluit nemen. “We zullen de wetenschap en het onderzoek dat we op dit gebied hebben blijven volgen om de vrouwelijke categorie te beschermen, eerlijkheid in onze wedstrijden te behouden en toch zo inclusief mogelijk te blijven”, verklaarde World Athletics.

De ‘voorkeursoptie’ die nu ter raadpleging naar de bonden is gestuurd, vermindert de voordelen die het mannelijk hormoon heeft op de prestaties van het lichaam, maar biedt transgenders nog steeds de mogelijkheid om mee te doen bij de vrouwen. Andere sporten, zoals rugby en zwemmen, verbieden transseksuele vrouwen om deel te nemen aan vrouwenwedstrijden op internationaal topniveau omdat zij oneerlijk voordeel zouden hebben. Zwembond FINA bepaalde dat alleen jongens die voor de puberteit hun transitie naar meisje hebben afgerond, bij de vrouwen mogen meedoen.

World Athletics besliste met het oog op eerlijke competitie in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen. Belangrijkste slachtoffer van die regel was de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya. De tweevoudig olympisch – en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter weigerde de bewuste medicatie om haar testosteronspiegel te verlagen en kon daardoor niet meer deelnemen aan wedstrijden op haar favoriete afstand. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg geen gelijk.