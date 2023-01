Formule 1 kijken bij Viaplay gaat in prijs omhoog

Streamingdienst Viaplay, die in Nederland onder meer Formule 1-races met Max Verstappen en voetbal uit de Engelse Premier League uitzendt, wordt binnenkort duurder. Telecombedrijven KPN en VodafoneZiggo, die Viaplay-abonnementen aanbieden aan hun klanten, bevestigen berichtgeving hierover door verschillende media.

Een Viaplay-abonnement kost nu nog 13,99 euro per maand. Vanaf 1 maart wordt dat 15,99 euro. VodafoneZiggo laat weten die prijsverhoging te volgen. Voor KPN-klanten wordt de tariefwijziging pas per 1 juli doorgevoerd, zegt woordvoerster van KPN. Volgens haar heeft dat te maken met afspraken tussen Viaplay en het telecombedrijf. Viaplay zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

De streamingdienst werd op 1 maart vorig jaar in Nederland gelanceerd. Daarmee ging Viaplay de concurrentie aan met gevestigde namen zoals betaalzender ESPN en streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney+. In oktober had de dienst al meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees. Dit ondanks dat de introductie van Viaplay niet vlekkeloos verliep. Met name fans van de Formule 1 klaagden maandenlang over slechte streams. In juni werd bekend dat Viaplay sommige klanten daarvoor ging compenseren.