Horner geeft Ricciardo weinig hoop op racestoeltje bij Red Bull

Autocoureur Daniel Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken bij Red Bull. De Formule 1-renstal van wereldkampioen Max Verstappen heeft geen plannen om de Australiër op termijn een wedstrijdstoeltje te geven. “Daniel is onze reserve en hij zal die rol combineren met commerciële activiteiten voor het team”, benadrukte teambaas Christian Horner.

Ricciardo (33) boekte tussen 2014 en 2018 als coureur van Red Bull zeven grand-prixzeges. Hij koos ervoor in 2019 de overstap te maken naar Renault. Na twee jaar bij de Franse renstal verhuisde hij in 2021 naar McLaren. Bij het Britse team werd hij vaak overvleugeld door de veel minder ervaren Lando Norris en Ricciardo kreeg eind vorig jaar te horen dat hij moest plaatsmaken voor landgenoot Oscar Piastri. Bij Red Bull was er een plek voor hem als derde man.

“Ik denk dat Daniel zijn liefde voor de Formule 1 een beetje is kwijtgeraakt na een aantal moeilijke seizoenen”, zegt Horner. “Het verraste ons dat hij weer op de markt kwam. Omdat hij bij ons zijn opleiding heeft gehad en jaren goed heeft gepresteerd, is hij vanwege zijn ervaring en status een zinvolle versterking. Ik hoop dat hij bij ons de passie terugvindt, maar we hebben absoluut geen andere plannen dan hem te gebruiken voor tal van testprogramma’s en commerciële acties. Hij krijgt een drukke agenda in 2023.”