Oud-winnares Azarenka verslaat Pegula en bereikt laatste vier

Victoria Azarenka heeft zich verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van de Australian Open. De tweevoudig winnares was met 6-4 6-1 te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula, die als derde geplaatst was in Melbourne.

Azarenka maakte het na ruim anderhalf uur af op haar eerste wedstrijdpunt. Een volley van Pegula verdween buiten de lijnen. De Amerikaanse kwam er in de tweede set niet meer aan te pas. In de eerste set was ze van 5-2 nog teruggekomen tot 5-4, maar nadat ze bij die stand opnieuw was gebroken, pakte ze nog maar één game. Azarenka domineerde de slagenwisselingen en zocht regelmatig het net op om het af te maken met een forehand uit de lucht.

De 33-jarige Azarenka won het toernooi in 2012 en 2013. Het zijn vooralsnog de enige grandslamtitels uit haar loopbaan. De speelster uit Belarus stond in 2012, 2013 en in 2020 ook in de eindstrijd van de US Open. Sinds de US Open van 2020 kwam de voormalig nummer 1 van de wereld op geen van de grand slams meer voorbij de vierde ronde.

“Mijn tennis was niet slecht, maar ik was er mentaal niet helemaal bij”, zei Azarenka na haar zege op de mondiale nummer 3. “Ik was te twijfelachtig en te angstig. Bovendien was ik te conservatief om nieuwe dingen te proberen. Maar ik heb hard gewerkt de afgelopen tijd en ben blij dat ik mijn beste tennis speel. Het is ongelooflijk om weer in de halve finale van een grand slam te staan.”

Bij de laatste vier neemt Azarenka het op tegen de Kazachse Elena Rybakina, die eerder op de dag Jelena Ostapenko uit Letland met 6-2 6-4 versloeg.

Pegula was de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek werd in de vierde ronde uitgeschakeld en de Tunesische nummer 2 Ons Jabeur al in de tweede ronde.