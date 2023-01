Skiester Shiffrin heeft recordzege nummer 83 binnen

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin is nu in haar eentje de beste skiester aller tijden in de wereldbeker. Ze boekte op de reuzenslalom van het Italiaanse Kronplatz haar 83e zege. Ze deelde het oude record van 82 overwinningen met landgenote Lindsey Vonn.

De 27-jarige Shiffrin was in beide manches de snelste en klokte 2.00,61 totaal. Ze was aan de finish 0,45 seconde sneller dan de Zwitserse wereldkampioene op deze discipline, Lara Gut-Behrami. De Italiaanse Federica Brignone eindigde op 1,43 als derde.

Shiffrin evenaarde begin van dit jaar in het Sloveense Kranjska Gora het record van Vonn. Ze leidt riant in het algemeen klassement van de wereldbeker met 1417 punten. Gut-Behrami volgt op grote achterstand, met 861 punten.

De skiester kon haar historische mijlpaal maar moeilijk bevatten. “Ik zit vol emoties, weet echt niet wat ik nu moet zeggen. Er staat op zo’n dag met twee runs zoveel spanning op, dat je gevoel wordt uitgeschakeld”, zei ze op Eurosport. “Ik kan alleen maar de parcoursbouwers bedanken, die hier de hele nacht hebben doorgewerkt en echt voor de beste omstandigheden hebben gezorgd die ik dit seizoen heb meegemaakt.”