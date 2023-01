Zelenski vraagt Macron Russische sporters te weren bij Spelen

Russische sporters zouden vanwege de invasie in Oekraïne over anderhalf jaar niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat verzoek deed de Oekraïense leider Volodimir Zelenski dinsdag in een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron.

Zelenski en Macron spraken elkaar op de dag dat de oorlog in Oekraïne elf maanden duurt. “Ik heb vooral benadrukt dat er voor atleten uit Rusland geen plaats moet zijn op Olympische Spelen in Parijs”, schrijft Zelenski op Telegram. Wat Macron daarop antwoordde vermeldt Zelenski niet.