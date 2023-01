Basketballer James dichter bij puntenrecord in NBA

Basketballer LeBron James heeft een volgende flinke stap gezet naar het behalen van het NBA-record van meeste punten aller tijden. De 38-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers was tegen rivaal Los Angeles Clippers goed voor 46 punten, wat toch niet genoeg was voor de overwinning (115-133).

James schreef dinsdag in eigen stadion wel al een nieuw record bij. De wereldster is de eerste speler in de NBA ooit die tegen alle clubs minstens 40 punten in een wedstrijd heeft gemaakt. Om het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar af te pakken heeft James nog 178 punten nodig. De nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in de Amerikaanse topcompetitie.

De Serviër Nikola Jokic, een andere sterspeler in de NBA, was net aan wel in staat zijn ploeg een overwinning te bezorgen. Denver Nuggets won met 99-98 van New Orleans Pelicans en blijft koploper in de westelijke divisie. De van een blessure teruggekeerde Jokic maakte 25 punten, waaronder de winnende.